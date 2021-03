Q&A: 6 fragen oan Hilda Talsma, skriuwster fan it Frysk Kadoboek

Kinst ús alfêst in foarpriuwke jaan fan Lockdownleafde?

Hilda lêst foar:

"'Ewald jonge, wat leuk dat ik dij na al dy jaren oek wear un kear sien! Kom hier, ik wil met dy knuffele!' Connie giet op 'e teannen stean en slacht de earms om syn nekke. Hy slacht ek mar in earm om har hinne want oars stiet er der wat ûnnoazel by. It is yndied lang lyn en hy freget him ôf wêrom't se no krekt komt. Wat hat sy no mei de problemen tusken de Van Panhuysjes te meitsjen?

Connie lit him wer los en docht in stap tebek. 'Bist presys soa't ik mij dy foarsteld had na al dy ferhalen. En lykst sprekend op dyn fader toen-y jonger was, bist alleen wel un stuk groater. Dat hest fan dyn moekes kant.'

'Gaan sitten, Connie,' seit Paulus van Panhuys. 'En do ek, Ewald.'

Hy wiist syn soan in plak oan en Ewald folget it befel op. Se sitte by de fergadertafel yn it kantoar fan syn heit, dus is it grif net foar de gesellichheid dat er komme moast. It sil wol wer itselde ferske wêze as altyd.

Paulus giet oan it haad fan de tafel sitten en Connie sit tsjin Ewald oer. Se is lytser en âlder wurden, mar it hier is noch like wyt en har eagen twinkelje ek noch like ûndogens as eartiids.

'Moai datst der oek even bij bist, Connie,' begjint Paulus. 'Ik weet dat ut un bitsje freemd is maar ik hoop dat jou nòch wat toefoege kanne an myn verhaal.'

'Ik sal myn best doën, boskabouter.'"