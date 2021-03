Ljouwert ferbiedt gniisgas yn hiele gemeente

De gemeenteried fan Ljouwert hie yn 2019 yn in moasje frege om te ûndersykjen oft it brûken en ferkeapjen fan gniisgas yn de stêd tsjinholden wurde koe. Optreden tsjin de ferkeap wie net mooglik, sa konkludearre de gemeente.

Dêrom is keazen om in ferbod op it brûken fan gniisgas fêst te lizzen yn de Algemene Plaatselijke Verordening, sadat makliker optreden wurde kin tsjin oerlêst.

It kolleezje is benaud dat at der in lytser gebiet keazen wurdt foar it ferbod, dat de oerlêst dan yn oare wiken en doarpen grutter wurdt.