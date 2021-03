Nij ôffalskema Tytsjerksteradiel foldocht goed: "Je ha drokte sêd"

"No is it ek noch net sa drok, mar dat komt aansen yn it foarjier wol mei it meanen en snoeien en alles", fertelt Zijlstra. Tongersdei moatte der in stik as tûzen konteners lege wurde yn Sumar, Suwâld en Tytsjerk. "Je ha drokte sêd deis", seit Zijlstra. "Mar ik mei it graach dwaan."

Hy rôle by tafal yn it wurk. "Ik wurke by de gemeente en se moasten in ferfanger ha. Ik ha earst myn frachtweinrydbewiis helle en doe moast ik yn de fakânsjetiid. Lichaamlik hie ik wat klachten dus sûnt jannewaris sit ik fêst op de auto."