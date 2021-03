Grutte lading ôffal en asbest dumpt by boarterstún yn Grou

Hanthaving sette it plak ôf. Nei ûndersyk binne der twa fertochten heard. Tsjin ien fan harren is in proses-ferbaal opsteld. Dy persoan moat 2.000 euro betelje foar it dumpen fan asbest en grut ôffal. De kosten foar it fuortheljen en reinigjen fan it ôffal wurde ek op de fertochte ferhelle.