Schulting hopet op fiif kear WK-goud, mar: "De grootste tegenstander ben ik zelf"

Yn it Bulgaarske Sofia waard Schulting twa jier lyn foar it earst wrâldkampioen yn it klassemint. Dêrnjonken pakte se doe goud op de 1.000 meter. Se hat dus noch gjin wrâldtitels helle op de 500 en 1.500 meter, mar it is net sa dat dy dit wykein ekstra prioriteit hawwe foar Schulting. "Mijn doel is om op alle drie de afstanden wereldkampioen te worden, maar als dat niet lukt blijft het hoofddoel wereldkampioen allround worden", sa seit de shorttrackster fan De Tynje.

De konkurrinten sille foar in grut part itselde wêze as op it EK, heal jannewaris. Doe wûn se alle ôfstannen en it klassemint. En Arianna Fontana komt der by. De Italiaanske is ek ien dêr't Schulting rekken mei hâldt, want: "Die is altijd goed op de momenten dat het moet." Mar eins is der mar ien dy't Schulting fan de titels ôfhâlde kin. "De grootste tegenstander ben ik zelf. Mezelf rustig houden, dat is het allerbelangrijkste. Ik moet dit weekend de focus houden."