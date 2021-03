Hearrenfean kin yn heale finale KNVB-beker net stunte tsjin Ajax

De ploech fan Johnny Jansen liet it spul yn de begjinfaze oan Ajax en besocht der foaral mei rappe tsjinoanfallen út te kommen. De Feansters wiene net sekuer genôch en leveren de bal foaral yn. De Ajacieden koene lykwols ek mar lestich troch de Fryske ferdigening komme.

De earste kâns fan de wedstriid wie nei njoggen minuten foar Sébastien Haller. De Ajax-spits krige de bal healwei it sechtjinmetergebiet troch de loft oanspile, mar wipte de bal krekt oer it doel fan Erwin Mulder. Tsien minuten letter wie it wol raak, doe't Davy Klaassen in foarset fan Antony yn de fiere hoeke yn it doel kopte.

Jacht op de lykmakker

Hearrenfean moast it yn de jacht op de lykmakker noch hieltyd foaral ha fan de rappe tsjinoanfallen. In soad ballen waarden lykwols ynlevere by de Amsterdammers, dus ta grutte kânsen kamen de Feansters net echt. Pas nei in hoekskop kaam de earste Fryske kâns: in foarset fan Kaib koe krekt net goed ynkopt wurde troch Pawel Bochniewicz.

Oan de oare kant waard Ajax ek wer ris gefaarlik fia Antony. De Braziliaanske bûtenspiler skeat de bal in meterke neist it doel fan Mulder. Tsien minuten foar it skoft besocht ek Klaassen it nochris mei in skot fan ôfstân, mar ek hy miste it doel krekt.

VAR helpt Hearrenfean

De Ajacieden tochten krekt foar skoft noch de 0-2 te meitsjen. Klaassen rûn de bal binnen nei in lege foarset fan Dusan Tadic, mar de Serviër naam de bal fia syn hân oan, sa oardiele skiedsrjochter Bas Nijhuis nei oerlis mei de VAR. Siem de Jong krige ek noch in lyts kânske doe't er de bal fan krekt bûten de sechtjin rjochting it doel fan Maarten Stekelenburg rammele, mar syn bal foel op it dak fan it doel.