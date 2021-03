Rapper YannO tekenet by grut wrâldwiid label: "Als je een ster bent, ben je dat overal"

Yn 2019 wûn YannO in talinteshow fan FunX. Dêrnei stie syn libben op 'e kop. Hy krige in soad oandacht yn Nederlân, mar ek dêrbûten wisten hieltyd mear minsken him te finen. Dochs bleau it nei de talinteshow in skoftke stil. Mei syn management is er lang op syk west nei in label dat goed by him past. Foar YannO is it foaral wichtich dat it label begrypt hokker kant hy op wol mei syn muzyk.

Hy moast it lykwols ek rêstiger oan dwaan troch in burn-out: "Toen moest ik even een stapje achteruit doen. Ik heb twee maanden helemaal niks gedaan." Hy kaam mear ûnder de radar, mar hat yn dy twa jier net hielendal stilsitten. "Ik heb wel heel veel muziek gemaakt. Ik heb veel samengewerkt met andere artiesten. En nu ben ik weer helemaal fris en terug voor nieuwe dingen!"