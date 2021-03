Longdokter beäntwurdet harkersfragen oer hoe't it is nei corona

In man dy't nei de studio belle mei syn ferhaal, hat slim siik west. "Ik tocht dat ik deagean soe. Ik woe ek wol dea. Mar it gie wer better mei my en ik wurdearje it libben no folle mear. It lûd en it waar en de minsken. Ik kin skoft nimme op myn wurk en sa rêd ik it wol, Mar lit my gjin 10 km rinne. Myn linker long sit allegearre littekenweefsel by. De longynhâld is wol goed, mar de rek is derút."

Moatte jo nei corona perfoarst nei in longdokter, freget in oar. De frou hat net yn it sikehûs lein, mar se hat wol slim siik west en is no noch benaud. Har húsdokter hat har trochstjoerd nei de fysioterapeut. Dat is op himsels prima, seit Kuijvenhoven. Pas as oefenje by de fysio net helpt oft as der in astmatyske reaksje ûntstiet, kin de longdokter yn it sikehus besjen oft der echt skea is. Mar lange tiid in kuchje hawwe en wurch wêze komt faak foar.

Wêrom de iene wol en de oare net?

In fraach dy't faker foarkaam wie: Hoe kin it dat by minsken dy't byinoar wenje de iene gjin corona kriget en de oare wol? Dat is ek net bekend, seit Kuijvenhoven. It kin wêze dat by de iene yn de noas en mûle, dêr't it firus binnenkomt, in better ymmúnsysteem hat as de oare.

As lêste pikke wy der noch ien spesifike fraach út: Kinne minsken ek lêst krije fan winterteannen troch corona? Ja, dat kin. Pine yn de hûd en oare klachten hearst wol faker by firussen. Hûdklachten binne mooglik, lykas aknee en ekseem.