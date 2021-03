Winkels en kappers meie wer iepen: "Het voelt als een bevrijding"

Ein oan coronakapsel

Ta grutte blydskip fan in soad minsken mochten woansdeitemoarn ek de kappers wer oan de slach. Mei wachttiden fan trije wiken is de fraach nei in knipbeurt enoarm. By it Haarboetiekje op De Westereen gie moarns betiid de skjirre yn it earste coronakapsel. Foar eigener Sandra Scherjon fan it Haarboetiekje hat it lang genôch duorre. "Do meist neat, kinst neat en sjochst net ien, wylst oars in hiel sosjaal berop hast. Dan wurdt it wrâldsje wol hiel lyts."

Scherjon finansjeel in drege tiid efter de rêch en set no alles op alles om der wer wat boppe-op te kommen, want se is bang dat we ein maart miskien wol wer rjochting in lockdown geane. "Der moat wer in buffer opboud wurde. De rek is der wol út."