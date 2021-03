Kommissaris Arno Brok mist bewenners Waadeilannen yn Provinsjale Steaten

Polityk talint

Kommissaris Brok soe graach sjen dat de politike partijen by de kommende steateferkiezings ek polityk talint fan de eilannen heech op de list sette. "Der wurdt faak oer it Waad praat sûnder dat dêr fertsjintwurdigers fan de eilannen by sitte. Dat soarget ek wolris foar argewaasje op de eilannen." Brok wol dêrom ynwenners fan de fjouwer eilannen oproppe om harren as kandidaat te melden foar de kommende ferkiezings. "As ik sjoch hoefolle jild der bestege wurdt oan it Waad of oan de eilanner mienskippen, dan freget dat echt om in fertsjintwurdiging fan de eilannen sels."

It heucht kommissaris Brok net dat er in bewenner fan ien fan de eilannen tsjinkaam is yn Provinsjale Steaten. Der hawwe wol ferskate eilanners op listen fan politike partijen stien, mar dy stiene meastentiids te leech op de list om in sit yn de Steaten te feroverjen.