Oanfearne skip op Waadsee is fan sjonger Douwe Bob

It lytse skip dat woansdeitemoarn yn oanfarring kaam mei in 135 meter lang frachtskip, is fan sjonger Douwe Bob. It barde op de Waadsee yn it wetter fan 'De Boontjes' tusken Harns en Koarnwertersân. Nei de oanfarring koe it frachtskip trochfarre. De KNRM fear út, mar koe it lytse skip earst net fine. It is letter weromfûn yn de haven fan Harns.