Oanlis Portugeesk fleanfjild yn 'skriezegebiet' rint moannen fertraging op

In petysje fan Vogelbescherming Nederland tsjin de plannen hat oant no ta sawat 30.000 hantekeningen opsmiten. Ek yn Portugal is de kwestje grut nijs wurden, neidat yn Fryslân alarm slein waard oer de plannen. De private ynvestearder achter it projekt hat ferline jier in miljeufergunning krigen, mar neffens Alves doogde der neat fan it ûndersyk dat dêrfoar brûkt is. Mei dêrom is de Portugeeske fûgelbeskerming hjiroer mei ynternasjonale stipe nei de rjochter stapt. Mar dat kostet mei troch corona safolle tiid dat it wolris te let komme kin. De nije fertraging fan de plannen is dan ek hiel wolkom, fine de natuerorganisaasje.

Loftfeartautoriteit

De fertraging ûntstiet trochdat der net allinnich in miljeufergunning nedich is, mar ek in fergunning fan de loftfeartautoriteit fan Portugal. Dy wegeret de fergunning, omdat dy net oan de wetlike easken foldocht. Sa moatte ek alle belutsen gemeenten akkoart wêze. En ek al set it nasjonale regear in soad druk op it projekt, twa gemeenten binne en bliuwe tsjin de plannen. Dat wist de ynvestearder ek, mar it fergunningsfersyk waard dochs yntsjinne. "Dat wie behoarlik brutaal fan harren", seit Alves.