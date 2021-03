Selstraf foar oerfal op 93-jierrige frou út Drachten

Trije jongemannen dy't ferantwurdlik holden wurde foar in oerfal op in bejierre frou út Drachten, binne feroardiele ta 2,5 jier sel. In fjirde oerfaller wie noch minderjierrich doe't de frou yn 2019 oerfallen waard. Hy hat in selstraf krigen dy't like heech is as it foararrest fan 66 dagen, en hy moat in wurkstraf dwaan fan 150 oeren.