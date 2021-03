Bemanningslid Leo van der Ploeg fan flot Sterke Yerke stoarn

De oseaanbetwinger Sterke Yerke 3 strâne op de koraalriffen fan Bonêre. De bemanning rêde him wûnder boppe wûnder, mar it flot sinkt. Dochs waard de missy as slagge ûnderfûn.



Dêrnei wie Van der Ploeg net mear belutsen by de nije projekten fan de Sterke Yerke. Van der Ploeg waard in pear moanne lyn siik en is woansdeitemoarn stoarn.