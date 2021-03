HEA! Rolls en flips yn Ljouwert

It freerunnen is in útlitklep foar Anas. Fiif jier ferlyn kaam hy út Syrië nei Nederlân. Hy moast flechtsje foar de oarloch dêr. It wie in swiere tiid en hy hat der sa út en troch noch nachtmerjes fan. Mar Anas sjocht nei de takomst. Fryslân is no syn thús. Hy jout no oaren les yn freerunning.