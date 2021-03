Lutz Jacobi: "Gaatske Wiersma hie ek in grut gefoel foar minsken"

Der wie altyd ferlet fan jild by De Fûgelpits. "Gaatske ferkocht earst by har thús twaddehâns guod. Letter kaam der yn Dokkum in spesjale Fûgelpitswinkel." Dy is er no noch. Jacobi bewûnderet Gaatske har trochsettingfermogen: "Hiel knap. Ek al wie der miskien wol net in rotsint, Gaatske gie altyd troch."

Jacobi hopet dat de leafde en de passy dêr't Gaatske mei yn it libben stie en har wurk die, trochgiet. "Safolle passy, dêr moat gjin leech gat komme. Dat hat Gaatske net fertsjinne."