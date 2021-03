Oanfarring mei 135 meter lang frachtskip op Waadsee

Dat meldt de KNRM. Krekt nei alven krige de rêdingsmaatskippij in melding dat der mooglik in skip yn de problemen wie nei in oanfarring. It 135 meter lange binnenfeartskip koe sûnder problemen trochfarre. It lytse skip is úteinlik fûn yn de haven fan Harns. Oft dat skip ek skea hat is net dúdlik.