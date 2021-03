Fiif bewenners Puccini State yn Wolvegea stoarn oan corona

Komt hurd oan

De oare bewenners binne goed siik, seit Draijer. "We merken dat corona heel hard aankomt bij kwetsbare mensen. Dat baart ons zorgen. Het is een grillige ziekte. We zien mensen die heel ziek zijn en zomaar weer opknappen, ook mensen van 101. Er zijn ook mensen die lijken op te knappen maar plotseling weer zieker worden. Het is heel lastig te zeggen."

Fan de 23 meiwurkers binne der ek 13 besmet. "Dat is ook heel problematisch", seit Draijer. "Gelukkig is Puccini onderdeel van Meriant en is dat wat een grotere organisatie. We hebben medewerkers van Meriant in kunnen zetten. Anders krijgen we de zorg niet rond."

Oprop: hâld jim oan de regels

Draijer docht noch in oprop oan elkenien. "Ik hoop echt dat mensen zich nog aan de afspraken houden. We hebben nog steeds een grote groep kwetsbare mensen die nog niet gevaccineerd zijn."