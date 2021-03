Gesicht fan De Fûgelpits Gaatske Wiersma ferstoarn

It gesicht fan De Fûgelpits yn Moddergat, Gaatske Wiersma, is yn de âldens fan 66 jier stoarn. Dat hat de famylje bekend makke. Gaatske Wiersma wie al in pear moannen siik en is de ôfrûne nacht rêstich yn it sikehûs yn Ljouwert stoarn, seit de famylje.