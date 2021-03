Mosk, protter, ekster. Bingo!

Op de site fan Natuurmonumenten kinst in kaart delhelje mei dêrop de meast foarkommende fûgels, leit Hanneke Wijnja út. Sy wurket by Natuurmonumenten. De bingo kin fansels troch jong en âld dien wurde, mar Wijnja rjochtet har yn de útlis spesjaal op de bern. "It idee is dat bern goed sjogge wat der allegearre yn de tún is. En as se gjin tún hawwe, dan yn de wyk. Se moatte nei bûten ta, goed om harren hinne sjen, de fûgels sykje en dy ôfstreekje op de kaart. En dan hiel sêft Bingo! roppe, oars fleane de fugels fuort."

Yn de túnnfûgelbingo stean fûgels dy't hjir it hiele jier binne. Bekende fûgels lykas mosk, protter en ekster, de blaumies (pimpelmees) en it gielboarstje (koolmees). Mar ek it winterkoninkje. "Yn it Frysk is dat in tomke, miskien omdat er net grutter is as in tomke", fertelt Wijnja. "De fûgels binne op 't heden warber. De dagen wurde wer wat langer en sjochst en hearst mear fûgels om dy hinne. It is in moai seizoen."

Wannear't it bingo is? "Dat meie minsken sels mei-inoar ôfprate. Ast de kaart fol hast, of ast trije hast, meist it sels witte."