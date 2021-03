Flylân en Skylge krije lang om let plakje yn histoaryske Steateseal

De twa eilannen krije lang om let in plakje yn de Steateseal. Dat wie noch net it gefal, omdat Skylge en Flylân earder by Noard-Hollân hearden. Glesker Annet van Midwoud fan Eastermar hat de ruten makke. "Hast altyd wol soks fan: hoe liket it yn it echt? Dat binne spannende dingen", seit se.

Gjin kroantsje

De wapens besteane al, dus it is net in opdracht dêr't je as glesker in soad kreativiteit yn kwyt kinne. Al hat Van Midwoud dat wol besocht. "Ik hie in tekening makke fan Flylân bygelyks mei in kroan derop. Hast alle wapens ha in kroan, dus ik tocht: dan hjir ek. Mar dat koe fansels net. De kommisje fan de heraldyk hat dernei sjoen en sei: Flylân hat gjin kroan, dus dêr kinst net samar ien op plakke."