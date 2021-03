Omrop TIP: Heale bekerfinale SC Hearrenfean - Ajax by Omrop Fryslân

Troch it coronafirus sitte der al hast in healjier gjin supporters mear by fuotbalwedstriden, mar tûzenen Feanfans binne woansdeitejûn wol firtueel by it bekerduel. In pear supporters kamen mei it inisjatyf #ikbindrby, wêrby't fans firtuele kaartsjes keapje kinne. De opbringsten geane nei de klup.

Sniebaleffekt

Albert Veen, ien fan de betinkers fan de aksje, hie net tocht dat it sa'n grut sukses wurde soe. "It wie echt in sniebaleffekt, dat ferwachtsje je net. It is skande dat we der net by wêze kinne, mar we fûnen dat we wol wat dwaan moasten." De teller stie tiisdei op 5.120 ferkochte kaarten en Veen ferwachtet dat dêr woansdei noch aardich wat bykomt. Supporters dy't in kaartsje kocht ha, kinne ek te sjen wêze op grutte skermen yn it stadion.

Ajax is de grutte favoryt, mar it soe net foar it earst wêze dat Hearrenfean soarget foar in stunt yn de beker. "It wurdt hiel dreech", ferwachtet Veen, "mar ús stipe ha se!"