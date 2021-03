Johnny Jansen: "We hebben zeker kans tegen Ajax"

Ajax

Foar it earst sûnt 2009 hopet Hearrenfean wer de finale te berikken. Nei de sensasjonele kwartfinale tsjin Feyenoord (4-3 winst), is no Ajax de tsjinstanner. De Amsterdammers ymponearje yn Europa en stean boppe oan yn de earedyfyzje. Ek al is Ajax de útsprútsen favoryt, Jansen sjocht wol deeglik mooglikheden. "Dit is een bekerwedstrijd en dus kan het alle kanten op. Maar we hebben zeker kans!"

Hearrenfean prestearret yn de kompetysje tige wikselfallich. Goede wedstriden wurde samar ôfwiksele mei hiele minne wedstriden. Jansen: "Er is geen peil op te trekken. Dat frustreert ons als staf, maar dat frustreert de spelers ook. Want hoe kan dat nu? We zijn natuurlijk een ploeg die nog in ontwikkeling is, maar sommige dingen moeten echt beter."