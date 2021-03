25 jier sparjild yn ien kear fuort troch de coronakrisis

It gûlen stiet Jousma al moannen neier as it laitsjen. As net-essinsjele winkel is syn saak al sûnt heal desimber ticht. Allinnich foar spesifike saken as in pasfoto, postsegels, cartridges of boeken kinne klanten foarôf wat bestelle en minimaal fjouwer oeren letter ôfhelje. In oantal trouwe klanten bliuwt kommen, mar foar in soad minsken is it ek reden om dochs mar net te bestellen en efkes fierder te rinnen nei in essinsjele winkel dy't wol iepen is.

Kwestje fan oerlibjen

Jousma soe it dit jier krekt wat rêstiger oan dwaan. "Ek omdat ik al langer siik bin troch MS like dat in ferstannich beslút. Mar troch corona is dêr hielendal neat fan terjochte kommen. Ynienen foel alles fuort en wie it in kwestje fan oerlibjen. Wat meie we noch wol en wat meie we noch net. It waard hieltyd mear it lêste. En op in gegeven momint is al ús finansjele reserve fan 25 jier hurd wurkjen as snie foar de sinne ferdwûn. Dat docht sear. We kinne no wol in fergoeding krije foar in diel fan de fêste lêsten mar sjitte der natuerlik enoarm by in", sa wit de ûndernimmer.

It docht him ek sear dat minsken bygelyks wol postsegels kapje meie en op itselde momint gjin pak printpapier meinimme meie. "Dat moatte se dan wer reservearje en kinne se fjouwer oeren letter ôfhelje. Der gean se natuerlik net op wachtsje en helje it papier wol by de pleatselike supermerk."