Hast alle bewenners wensoarchsintrum Puccini State Wolvegea besmet mei corona

Puccini State is in lytsskalige wensoarchbuorkerij fan Friese Staten, sûnt in jier ûnderdiel fan Meriant. It is in soarchfoarsjenning foar minsken mei demintens, Alzheimer of in oare foarm fan ferjitlikens, dy't net mear thús wenje kinne.

Puccini State biedt romte oan tweintich bewenners, dy't elkoar moetsje yn twa mienskiplike wenkeamers. Yn de keuken kinne se tegearre itensiede.

Hoe't it mei de bewenners giet, is net bekend. Twa bewenners binne foarearst negatyf test. Sy ferbliuwe noch yn Puccini State en sitte oant takom wike woansdei previntyf yn karantêne. Hoe't it firus de soarchbuorkerij binnen kaam is, is net dúdlik.