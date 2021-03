Farmers Defence Force wil actievoeren bij hoofdkantoor FrieslandCampina

FDF is boos op FrieslandCampina, dat vandaag naar buiten kwam met de cijfers over 2020. Daarbij werd bekend gemaakt dat boeren dit jaar geen nabetaling krijgen over hun geleverde melk. Dat gebeurde andere jaren altijd wel. Ook worden er dit jaar geen ledenobligaties uitgegeven.

Volgens FDF is er sprake van wanbeleid bij het bedrijf. "Boeren zijn ten einde raad", schrijft de actiegroep. De actie, met trekkers, moet om 10 uur beginnen in Amersfoort.