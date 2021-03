RIVM meldt earste coronadeade op Skiermûntseach

It stjergefal waard yn it ôfrûne etmiel trochjûn oan it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De frou is op 26 febrewaris op it Waadeilân ferstoarn.

De Waadeilannen bleaune troch harren lizzing lange tiid sparre by de corona-útbraak. Skiermûntseach wie yn oktober de lêste gemeente dêr't it coronafirus fêststeld waard. Sûnt heal febrewaris kampt it eilân lykwols mei in útbraak. Yn de lêste twa wiken testen 25 ynwenners fan Skiermûntseach posityf.