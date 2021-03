Nij Smellinghe nimt hybride operaasjekamer yn gebrûk

Yn de hybride operaasjekeamer is in soad hightech röntgenapparatuer ynboud. Dêrtroch kinne der operaasjes hiel krekt útfierd wurde. Dêrtroch is de belesting foar de pasjint folle minder. It giet dan benammen op pasjinten dy't wat oan de bloedfetten hawwe, mar ek by it behanneljen fan nierstiennen komt de nije technyk goed fan pas.

Sjirurch Marald Wikkeling leit út:"Bloedvaten in bijvoorbeeld de lies zijn moeilijker te bereiken. Daarom was voor het dotteren of stenten daarvan tot voor kort een grotere operatie nodig. Dankzij de haarscherpe röntgenbeelden op de hybride operatiekamer, kunnen we deze ingreep nu ook via een kleine incisie doen".