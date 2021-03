129 nije coronabesmettings; sân stjergefallen

De measte nije besmettingen binne yn de ôfrûne 24 oeren meld yn de gemeente Ljouwert, mei 32. Dêrnei komt Súdwest-Fryslân mei 20.

Der binne yn de ôfrûne dei sân Friezen ferstoarn oan de gefolgen fan it coronafirus, dat binne ynwenners út de gemeenten Ljouwert, Weststellingwerf, Súdwest-Fryslân, Noardeast-Fryslân en Skiermûntseach.

It is foar it earst dat it RIVM in coronadeade meldt op Skiermûntseach. It Waadeilân wie ien fan de lêste gemeenten dêr't noch gjinien ferstoarn wie oan de gefolgen fan it coronafirus.

Yn deselde perioade binne der twa Friezen yn it sikehûs opnaam mei it coronafirus, sy komme út Opsterlân en Waadhoeke.

Lanlike sifers

Lanlik binne der 4.032 nije coronabesmettings meld. Dat is leger as it deistige gemiddelde.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):