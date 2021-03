It ferhaal achter: 'Jo moatte soms ien tsjinkomme dy't wat fierder is as jo'

Feike Boschma docht syn útspraak as se yn it Internationaal Theaterinstituut yn Amsterdam stean by de fitrine fan de ynternasjonaal ferneamde keunstneresse Cilli Wang. Hy wurke mei har gear en sei in soad fan har leard te hawwen. "Elk minske hat dat wat nedich. Jo moatte soms ien tsjinkomme dy't wat fierder is as jo en dy't it toch begrypt. It is ek sa, no't ik sels wat âlder bin, dat ik it aardich fyn dat guon jongere poppespilers wat oan my freegje. En dat wolst dan wol sizze, it is aardich datst dat kwyt kinst."

Gewoan en bysûnder

"Feike koe by de noas lâns wat sizze, it klonk faak hiel gewoan, mar ast deroer neitochtst, wie it eins hiel bysûnder", seit Piter Tjeerdsma. "En dy útspraak, "ien dy't wat fierder is as jo", dat wie Feike foar my fansels. Hy wie mýn learmaster. Dat ha ik ek tsjin him sein. Hy ynspirearre my. En oan de oare kant ynspirearre ik him ek wer mei de film dy't we letter tegearre makke hawwe. Dêryn koe hy wer nije dingen leare. It wie in noflik man, hiel relaxed. In kear sieten de toutsjes fan syn poppen hielendal yn de tiis. Dat wie gjin probleem, sei er. Hy pakte de skjirre, knipte de toutsjes los en sette der wer nijen oan."

Plan foar in film

By in optreden seach Piter Tjeerdsma as jongeman Feike Boschma foar it earst. "Ik wie fuort ûnder de yndruk, fûn it in geweldige en bysûndere man. En ik tocht: dêr wol ik in dokumintêre oer meitsje." Doe't Boschma oan syn ôfskiedsfoarstelling begûn, fûnen de earste opnamen plak. "We filmen by him thús yn syn prachtige atelier yn de Jordaan en ik wit noch dat we op in stuit allegear op de knibbels op de flier leinen, de kameraman, Feike en ik. Hy liet sjen hoe't je mei ien lape in persoan meitsje kinne. Doe't er nei de bylden op de monitor seach, wie er fernuvere hoe't dat útwurke op it lytse byld. Ut de gek sei ik dat we tegearre miskien wol in film meitsje koenen. It wie net echt in serieus plan, mar ik tocht dat is in moaie manier om kontakt te hâlden."

En sa it gien. "We seagen elkoar elke moanne, de iene kear gie ik nei him ta en de oare kear kaam er hjir, we ieten wat, kuieren wat en praten foaral oer de film. Ik makke oantekens, wurke dy út en dy stjoerden we inoar per brief. We wienen hiel close, hy waard suver ûnderdiel fan de famylje. Mar grappich genôch seinen we altyd 'jo' tsjin inoar."

Europeeske priis

Uteinlik is de film Sjoch, der leit wat op 'e dyk ek makke, nei't kollega's entûsjast op it idee reagearren en subsydzje takend waard. En yn 2004 wûn de film de Prix Circom Regional, in belangrike priis, dy't takend wurdt troch Circom, in organisaasje fan sa'n 400 telefyzjestasjons yn Europa.