Steatefraksje FNP wol dúdlikens oer Deltaplan van het Noorden

"Der wurdt troch de wethâlders folslein opportunistysk en fiergeand oanbod oan it Ryk dien, sûnder foarôfgeand demokratysk debat yn de gemeenteried of oerlis mei buorgemeenten en de provinsje", seit FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol. "Ek liket it derop dat net neitocht is oer wenningbou yn de eigen doarpen."

10.000 ekstra hûzen yn Ljouwert

Knol hat it oer plannen fan de gemeente Ljouwert. Dêr waard moandeitejûn in plan presintearre foar 10.000 ekstra hûzen. Dy moatte njonken de al besteande plannen yn de stêd komme. De wethâlders bringe dy plannen yn foar it Deltaplan voor het Noorden. Wethâlder Friso Douwstra fan Ljouwert seit dat se noch goed yn petear wolle mei de ried.

Neffens FNP-Steatelid Sybren Posthumus moatte de grutte linen fan it Deltaplan der foar 1 maaie lizze. Hy wol dat alles ek yn de Fryske Steaten bepraat wurdt. De FNP wol dêrom foar ein maart witte oft Deputearre Steaten it Deltaplan ek foarlizze wolle oan Provinsjale Steaten. En as dat net bart, hoe't Provinsjale Steaten dan wol op de hichte brocht wurde. As de FNP dêr net gau antwurd op krijt, wol de partij it sels op de aginda sette.