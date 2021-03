Plysje Ljouwert nimt drugs yn beslach nei ynfal yn wenning

It giet om in wenning oan de Wismastate yn Ljouwert. Der wiene ferskate klachten binnenkaam by de plysje fanwegen drugsoerlêst fia Meld Misdaad Anoniem.

De drugs is yn beslach naam. De 46-jierrige bewenner fan it hûs is oppakt, tegearre mei in 30-jierrige man en in 43-jierrige frou út Ljouwert.