Oplichter brûkt namme fan eigen advokaat: "Stevig gesprek gehad"

Sa hie de fertochte de namme fan syn advokaat brûkt by in Sineesk restaurant yn Harns, en by in tankstasjon yn deselde stêd. Dêrneist hie hy ek op oare plakken yn 'e provinsje oernachte of tankt sûnder te beteljen. Hy wie út it midden fan Nederlân wei nei Fryslân takaam yn in stellen auto.

De offisier fan justysje hat 15 moanne sel easke tsjin de man, wêrfan 5 ûnder betingst. De advokaat fan de man pleite foar in selstraf dy't gelyk is oan it foararrest, sadat de man in plakje sykje kin by in helporganisaasje.