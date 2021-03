Skiermûntseach hat gemiddeld measte stimgerjochtigde 70-plussers

Yn Fryslân hat de gemeente Skiermûntseach gemiddeld de measte 70-plussers. It giet hjir om in kwart fan de befolking op it eilân, meldt it CBS. Yn de gemeente Flylân is it persintaazje 70-plussers it leechst fan Fryslân mei ûngefear 16%.

Neffens it CBS mei in groep fan sa'n 810.000 jongerein dan wer foar it earst har stim útbringe foar de Twadde Keamer.