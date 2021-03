Plysjeman yn Ljouwert krijt stik glês yn skonk

Op de lokaasje trof de plysje in man oan dy't net foar rede fetber wie. Hy skreaude nei de plysje, en trape in glêzen doar hurd ticht. It glês fan de doar knapte dêrtroch, en in stik fan de doar bedarre yn de skonk fan in plysjeman.

De 33-jierrige man dy't foar de oerlêst soarge is oanholden foar mishanneling.