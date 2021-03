Krige Aldgillis net genôch jenever? Grêfstiennen âlde Fryske kening ferpleatst

De Fryske studinteferiening út Delft hat it grêfmonumint 'adoptearre'. Alle jierren hâldt de feriening in seremoanje by it grêf troch der in stien by te lizzen. Sadwaande wurdt de bulte ek almar grutter.

"Der hat wolris faker wat mei it grêf west", seit Sieger Falkena fan de feriening. "Se lizze ek op de grûn fan in oar. De stiennen sille no wol yn it paad lein ha."