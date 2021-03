Mear as 400 Fryske hûshâldens dupearre troch taslagge-affêre

Fan de oare 123 dupearre húshâldingen hat Hoekstra noch hielendal neat heard. Om dochs help te bieden, wurde dy de kommende wiken benadere. Neffens Hoekstra is it dreech foar dizze minsken om derfoar út te kommen dat se slachtoffer binne. "Der sit in hiel soad skamte en eangst", fertelt se. "Moatst neigean dat se jierren heard ha dat se wat ferkeard dien ha. Der is in hiel soad psychysk leed, wat noch hieltyd spilet. Se binne sa benaud."

Help by skulden, baan of belesting

Hoekstra besiket yn har kontakt mei de slachtoffers dúdlik te meitsjen dat de gemeente allinnich helpe wol. "Wy kinne help biede mei bygelyks de skulden. Wy kinne foarderingen befrieze. Mar ek foar minsken dy't har baan ferlern ha, dêr kinne wy ek mei helpe. Of de gemeentebelestingen dy't noch iepen stean. It binne ferskate problemen dêr't wy wat mei dwaan kinne."

De slachtoffers ha noch oant 2024 de tiid om har te melden by de Belastingdienst. Neffens Hoekstra kin it dus ek wêze dat der elke moanne mear minsken har melde.

