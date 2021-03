Soad draachflak foar nij rêdingsplan foar swimbad Boalsert

In Drijf-In bioskoop, in Piratefestival of in triatlon. De Boalserters sitte net ferlegen om moaie plannen om harren swimbad nij libben yn te blazen. Dat wie ek wol nedich wat it entûsjasme foar it bad wie yn de ôfrûne jierren sa bot weromrûn dat de gemeente der serieus oer neitocht om it bad te sluten.

Dat lieten de Boalserters lykwols net samar oer har hinne komme. In striid foar it behâld fan it bad barste los, en yn de tuskentiid is de miskien wat slûge hâlding tsjinoer it bad omslein nei ien fan enerzjy en entûsjasme.

No leit der in plan klear om it bad ree te meitsjen foar de takomst, tsjin in sa leech mooglik kostenplaatsje. De wurkgroep Swimbad Boalsert hat bygelyks yn de ôfrûne twa wiken 900 Boalserters ynskreaun as offisjele freon fan it bad. En ek de ûndernimmers rinne waarm: 60 bedriuwen hawwe harren melden as sponsor.

De gemeente wol lykwols dat de wurkgroep mei in plan komt, dat moast foar 1 maart ynlevere wurde. Dat is slagge.

De stipe fan de gemeente bliuwt lykwols ek mei it nije takomstplan nedich, sa seit Tineke Breeuwsma fan de wurkgroep: "In swimbad kostet gewoan jild. Mar ast sjochst wat wy yn in koart skoftke dien hawwe, dat minsken wer de positiviteit en enerzjy weromkrigen hawwe, en dat se wer swimme wolle. Dat is toch prachtich!"

It kolleezje en de gemeenteried moatte no te set oer de plannen fan de Boalserters, de ferwachting is dat der ein april mear dúdlikheid komt.