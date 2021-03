Tryater komt mei nije foarstelling nei de minsken ta

De foarstelling is foar in part digitaal en foar in part 'live'. Nei it fertoanen fan in film geane de tsien akteurs Fryslân yn, nei it publyk ta. It is in ferrassing hokker akteur by dy op de stoepe stiet. "Fryslân wurdt yndield yn ferskate regio's en eltse akteur spilet elke jûn fiif kear syn of har monolooch," fertelt regisseur Tatiana Pratley.

It wie lange tiid de bedoeling dat it in 'gewoane' lokaasjefoarstelling wurde soe. Skriuwer fan it stik Wessel de Vries wie noch mar krekt klear mei it skript of Pratley kaam mei it nijs dat it stik net yn dizze foarm trochgean koe. "Dat wie wol even in teloarstelling", sa jout De Vries ta. Hy hie trije wiken de tiid om foar tsien akteurs monologen te skriuwen. "Dat wie wol even omskeakelje, want it is in hiel oar sjenre. Oan de oare kant bin ik al sa lang mei it ferhaal dwaande dat it ek wol rap gie."