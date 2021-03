Troch corona mei in stúdzje begjinne; omdat in jier yn it bûtenlân net trochgie

Daphne van Linge komt út Veendam. Se docht yn Ljouwert de hegere hotelskoalle, mar dat wie net it plan. "In mijn agenda stond voor 2020 met hele dikke letters Argentinië. Maar ik ben nu in Leeuwarden, dus dat is net even wat anders."

Toen kwam tante corona

Yn Argentinië soe se in jier lang op in middelbere skoalle sitte en yn in gastgesin wenje. "Ik wilde Spaans leren en ik wilde me er helemaal onderdompelen in de cultuur." Se woe net yn Europa bliuwe en kaam by Argentinië út, om't dat in feilich lân wie. "Maar ja toen kwam tante corona en ging het allemaal niet door. Half mei kreeg ik door dat het wel wat langer zou gaan duren en ook in Argentinië waren de besmettingen hard aan het stijgen." Ein juny hakte se de knoop troch dat se net gean soe.

Yn 2018 hie se alris by in iepen dei fan de hotelskoalle west. "Ik dacht toen al, dat dat wel bij me paste. Maar ik wilde het pas doen na Argentinië. Ik was er eerst wel kapot van dat het niet doorging, maar nu ben ik gelukkig in Leeuwarden." Se is wol fan doel om letter nei Argentinië te reizgjen. "Maar dan als backpacker."