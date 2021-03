Warskôging foar SC Hearrenfean: "Ajax neemt de beker veel serieuzer"

It is foar SC Hearrenfean de wedstriid fan it jier: de heale finale fan de beker tsjin Ajax. Woansdei wurdt dat duel spile en dus is der yn de SportCast alle reden om foarút te sjen op dy wedstriid. Dat dogge we mei in Ajax-saakkundige dy't ús alle ins en outs fan de klup fertelt. Ek belje wy efkes mei Henk de Jong om te hearren hoe't it mei him is, The Day After dy glânsrike oerwinning op Almere City.