Undernimmers Burgum stjoere brânbrief oan boargemaster oer weriepening

De foarsitter fan de ûndernimmersferiening HIMBO, Erik Meijer, is dúdlik yn it boadskip fan de winkellju en hoareka: "Wij zijn blij met de versoepelingen voor de kappers en beautysalons. Maar ook de andere winkels, horeca en de cultuursector moeten deze week op een verantwoorde wijze hun deuren weer kunnen openen. De schade is enorm en de situatie is niet langer houdbaar."

Boargemaster Gebben jout lykwols oan dat it coronafirus noch hieltyd in te grutte rol spilet yn de mienskip. Wol hat er ferline wike dizze sinjalen fan de ûndernimmers trochjûn oan kollega-boargemasters by it wyklikse oerlis mei de Veiligheidsregio. Der sil ek besocht wurde om út Fryslân wei ien lûd yn de rjochting fan it kabinet hearre te litten.