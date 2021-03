Gemeente De Fryske Marren stekt jild yn Museum Sloten foar werynrjochting

De gemeente wol sa bydrage oan behâld fan it kulturele erfgoed. It kolleezje hechtet belang oan oantreklike kulturele en toeristyske foarsjenningen.

Museum Sloten yn it eardere stedhûs fertelt it ferhaal fan Sleat en nei de werynrjochting is it plan dat se op de aktualiteit rjochte tentoanstellingen biede kinne. It museum ferwachtet ek mear toeristen te lûken.

It museum sil ein dit jier mei de werynrjochting begjinne.