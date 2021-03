Nei 60 jier ein oan ferkeap fan Tupperware; "Dit wie echt in diel fan myn libben"

It beslút is op it haadkantoar yn Amearika nommen om mei de ferkeap fan Tupperware yn Nederlân op te hâlden. Lieuwkje van der Heide yn Wurdum is konsulinte by Tupperware. Sûnt it nijs bekend waard, stiet de telefoan net stil.

"Ik wit eins net wat my gebeurt, sûnt freedtemiddei. Doe hawwe we te hearren krigen dat it mei yngong fan 1 maart al ophâldt. Dus dat wie frij rap. Ik moast al myn kontakten en klanten noch berjocht dwaan. It rint yn de tûzenen euro's mei de bestellingen, dat wie hiel drok fan it wykein."

Se fynt it ferskriklik dat it samar ophâldt. "We ha net iens tiid om alle minsken te kontakten en dat is hiel spitich. Foar alle Tupperware-konsulinten jildt dat we no hannelje moatte. Je krije gjin tiid om nei te tinken."