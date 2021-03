Oant no ta sa'n 38.000 Friezen faksinearre troch GGD Fryslân

Lang wachtsje

Dit oantal fan 1090 faksins is al mear as twa kear sa heech as yn jannewaris, doe't wy yn Fryslân mar 425 faksins deis krigen. Dat kaam doe omdat der yn de Rânestêd mear prikt waard. Yntusken is it tal faksins yn alle provinsjes gelyk lutsen. Fryslân moat noch wol wat langer wachtsje op de faksins dy't bedoeld binne foar de GGZ. Hjir is earst it suden oan bar, en as lêste it noarden.

80-plussers oan bar

Op dit stuit faksinearret de GGD 80-plussers. Ek de útnûgings foar 75-plussers gean dizze wike de doar út. Van Mourik is tige te sprekken oer hoe't it allegear ferrint. "Wy lizze eins noch foar op it skema. Dat hat te krijen mei it feit dat wy in pear wiken lyn mear faksins krigen as pland. Dat kaam omdat it kabinet de foarried oars berekkene hie. Mar it kin ús net rap genôch gean. Dêrom iepenje wy nije wike ek in faksinaasjelokaasje yn Snits en binne wy dwaande mei priklokaasjes op It Hearrenfean, yn Dokkum, Koudum en Frjentsjer. Op acht plakken yn Fryslân wolle wy in priklokaasje ha."