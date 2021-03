It is de Wike fan de Offalhelden. Dichter fan Fryslân Nyk de Vries hat spesjaal foar it 150-jierich jubileum fan de Leeuwarder Stadsreiniging it fers 'Asman' skreaun. Sûnt dizze wike is ek de koarte poëzyfilm mei deselde namme as it fers te sjen by Omrop Fryslân.