LDODK en Blauw-Wit hâlde inoar yn doelpuntryk duel yn lykwicht: 31-31

Beide ploegen holden inoar al fan it begjin ôf yn lykwicht. Nei in kwart fan de wedstriid wie it 9-9. Fia twa treffers fan Marloes Frieswijk en ek twa fan André Zwart koe LDODK it earste gatsje slaan (14-10), mar de Amsterdammers kamen sterk werom. By it skoft stie der mei 19-19 in likense stân op it skoareboerd.

Spannende twadde helte

Nei it skoft liken de Amsterdammers definityf ôfstân te nimmen fan de Fryske ploech. De besikers skoarden fluch efter inoar fjouwer doelpunten en kamen dêrmei op 19-23. Dy foarsprong bleau lang yn stân. De einfaze gie yn mei in stân fan 29-31. Dêryn skoarde Blauw-Wit net mear en koe LDODK dochs noch gelyk komme: 31-31.

Marloes Frieswijk wie namens LDODK op skot mei 10 goals.