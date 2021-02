HEA! Tegearre te hynsteriden

Hanneke Bovenhuis sil in ein te hynsteriden mei de pake- en beppesizzer fan har buorlju, Elske. Hanneke sit al har hiele libben yn de hynders. Sûnt in pear jier is se ferslingere oan Fryske hynders. Se rydt no op it hynder fan har buorlju. Elske hat it riden noch mar in goed jier lyn leard. Ponny Spooky is net allinnich fijn om op te riden, mar tagelyk ek in kameraad dêr't Elske har emoasjes by kwyt kin.