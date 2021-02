Mist bliuwt frij lang hingjen, benammen yn noardlik Fryslân

De dize lûkt hiir en dêr al wer wat op, sei waarman Piet Paulusma sneintemoarn om njoggen oere foar Omrop Fryslân Radio. Op guon plakken, lykas yn Boalsert, is it al folop sinneskyn. Dêr frear it sneontenacht oardel graad. Ljouwert en Starum melde mist en rypfoarming en hast in heale graad froast. Mei dit soart temperatueren is der yn de hiele provinsje kâns op glêdens, warskôget Paulusma.

Tichte mist

De mist bliuwt it langste hingjen yn noardlik Fryslân. Dêrnei is der bewolking en sinneskyn mei oerdeis 7 oant 9 graden. Der stiet in swakke wyn út noardeast. Yn de jûn en nacht tichte mist en kâns op grûnfroast.

Moandei kin it ek noch lang mistich wêze. Tiisdei en woansdei in soad sinneskyn en temperatueren oerdeis tusken de 7 en 11 graden.

It KNMI hie foar de sneontejûn en de nacht fan sneon op snein koade giel ôfkundige fanwege de mist.