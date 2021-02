Monique Zwamborn ferlear har heit oan corona wylst se sels yn it sikehûs lei

Mids jannewaris slacht it needlot ta. Monique giet mei har heit mei nei it sikehûs. In wike letter krijt hy corona. In dei letter Monique sels ek. Se wurde beiden hiel siik. Monique rekket mei sykhelproblemen yn it sikehûs.

Dyselde dei, freed 15 jannewaris, stjert har heit oan de gefolgen fan it firus. De moandei dêrop wurdt er kremearre. Monique is te siik om by it ôfskied te wêzen. In traumatysk barren, want se kin gjin ôfskied nimme. "Dat is verschrikkelijk, ik kan het nog niet verwerken. Het rouwproces moet nog komen."

In wike letter komt se thús, mar se knapt net op. Trije prednisonkueren, antibioatika en acht wiken fierder himet se noch altyd en moat se noch in protte rêste.